В Україні стрімко дорожчає цибуля: скільки коштує кілограм

В Україні ціни на ріпчасту цибулю знову почали зростати через значне скорочення запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих фермерів. Оскільки попит на овоч залишається стабільним, виробники отримали можливість підвищити відпускні ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує кілограм цибулі

За даними щоденного цінового моніторингу проєкту, наразі фермери пропонують цибулю до продажу в межах 5–10 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас аналітики зазначають, що суттєвіше підвищувати ціни наразі не вдається, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю запропонованої продукції.

Експерти підкреслюють, що наразі цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року.

"При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує стрімко погіршуватися", - зауважують аналітики.

Нагадаємо, ціни на цибулю почали зростати наприкінці квітня.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія), що працює у Миколаївській області, є одним із найбільших агропідприємств в Україні. В її користуванні — близько 130 тисяч гектарів землі. Основна діяльність компанії — вирощування зернових і технічних культур, однак цибуля також займає важливе місце в структурі виробництва.

Нагадаємо, на українському ринку також стрімко дорожчає морква врожаю минулого року. Головною причиною стало фактичне вичерпання запасів у сховищах місцевих фермерів.