В Україні вперше за два місяці зросли ціни на цибулю: причини та прогноз

З початку лютого 2026 року в Україні зафіксовано перше підвищення відпускних цін на ріпчасту цибулю. Загалом же суттєвого зростання цін на цю продукцію не фіксувалося з середини травня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Сьогодні українські господарства пропонують цибулю за ціною 4–9 грн/кг ($0,09–0,2 за кілограм). Це в середньому на 40% перевищує показники кінця минулого робочого тижня.

Основними чинниками такої динаміки стали:

сезонне вичерпання запасів у місцевих сховищах;

зростання попиту з боку оптових компаній;

обмежена пропозиція продукції високої якості;

завершення реалізації обсягів у більшості фермерських господарств.

Учасники ринку зазначають, що попит залишається високим, попри зростання вартості. Виробники, які ще мають запаси якісного товару, планують і надалі підвищувати ціни. "Позитивні цінові тенденції в цьому сегменті збережуться до масового надходження у продаж цибулі нового врожаю..." — прогнозують експерти.

Варто зауважити, що поточні ціни на ріпчасту цибулю в Україні все ще суттєво нижчі за минулорічні. Зараз овоч коштує в середньому на 68% менше, ніж в аналогічний період 2025 року. Ситуація на ринку почне змінюватися лише після появи на прилавках першої цибулі нового врожаю з місцевих полів.

Нагадаємо, наприкінці березня виробники реалізовували цибулю межах 3–8 грн/кг. Попри розрахунки фермерів на зростання вартості овоча з початком весни, цінники продовжували знижуватися через надлишок пропозиції на ринку.