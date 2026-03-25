В Україні різко впали ціни на цибулю: фермери масово розпродають запаси зі сховищ

З середини минулого тижня в Україні розпочалася чергова хвиля зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю. Виробники реалізують овоч в межах 3–8 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж на початку попереднього тижня.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Попри розрахунки фермерів на зростання вартості цибулі з початком весни, цінники продовжують знижуватися через надлишок пропозиції на ринку.

Така динаміка зумовлена тим, що з настанням теплої погоди господарства почали активно розпродавати продукцію зі сховищ. Якість овочів у звичайних складах стрімко погіршується, тому основний обсяг пропозиції на ринку формується за рахунок товарів середньої та низької якості.

Торгова активність у цьому сегменті залишається низькою, що створює додатковий тиск на ціни. Наразі ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року. Виробники змушені знижувати вартість, щоб встигнути реалізувати залишки продукції до повної втрати її товарного вигляду.

Цінова динаміка

У 2022 році ціна на початку року була дещо вищою за нинішню — близько 8 грн/кг. Протягом весни спостерігалося плавне зростання, яке досягло позначки 16 грн/кг у травні та трималося на рівні 20 грн/кг у липні.

2023 рік став рекордним: ціни стартували з 25 грн/кг у січні та стрімко зросли до 50 грн/кг на початку червня. Це в кілька разів перевищує показники всіх інших років на графіку.

У 2024 році ціни були помірними та стабільними до середини квітня (близько 12–13 грн/кг), після чого відбулося зростання до 22–24 грн/кг у травні.

У минулому році ціни на початку весни становили приблизно 10 грн/кг. Поступове зростання почалося лише у другій половині квітня, досягнувши піку у травні-червні на рівні 23–24 грн/кг.

Динаміка цін на цибулю / Фото: EastFruit

Нагадаємо, у грудні 2025 року виробники фіксували помітне ослаблення попиту на цибулю, тоді як пропозиція на ринку була надмірною. Затяжні дощі, які тривали під час збиральних робіт, істотно погіршили якість урожаю. Як наслідок, значна частина цибулі виявилася непридатною для тривалого зберігання.