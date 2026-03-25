В Украине резко упали цены на лук: фермеры массово распродают запасы из хранилищ

С середины прошлой недели в Украине началась очередная волна снижения отпускных цен на репчатый лук. Производители реализуют овощи в пределах 3–8 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в начале предыдущей недели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Несмотря на расчеты фермеров на рост стоимости лука с началом весны, ценники продолжают снижаться из-за избытка предложения на рынке.

Такая динамика обусловлена тем, что с наступлением теплой погоды хозяйства начали активно распродавать продукцию из хранилищ. Качество овощей в обычных складах стремительно ухудшается, поэтому основной объем предложения на рынке формируется за счет товаров среднего и низкого качества.

Торговая активность в этом сегменте остается низкой, что создает дополнительное давление на цены. Пока репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 49% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Производители вынуждены снижать стоимость, чтобы успеть реализовать остатки продукции до полной потери товарного вида.

Ценовая динамика

В 2022 году цена в начале года была несколько выше нынешней — около 8 грн/кг. В течение весны наблюдался плавный рост, достигший отметки 16 грн/кг в мае и держался на уровне 20 грн/кг в июле.

2023 стал рекордным: цены стартовали с 25 грн/кг в январе и стремительно выросли до 50 грн/кг в начале июня. Это в несколько раз превышает показатели всех остальных лет по графику.

В 2024 году цены были умеренными и стабильными к середине апреля (около 12–13 грн/кг), после чего произошел рост до 22–24 грн/кг в мае.

В прошлом году цены в начале весны составляли около 10 грн/кг. Постепенный рост начался только во второй половине апреля, достигнув пика в мае-июне на уровне 23-24 грн/кг.

Динамика цен на лук/Фото: EastFruit

Напомним, в декабре 2025 года в производители фиксировали заметное ослабление спроса на лук, тогда как предложение на рынке было чрезмерным. Затяжные дожди, продолжавшиеся во время уборочных работ, существенно ухудшили качество урожая. Как следствие, значительная часть лука оказалась непригодной для продолжительного хранения.