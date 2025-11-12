Запланована подія 2

В Украине рухнули цены на лук: стоит на 42% дешевле, чем в прошлом году

лук
Обвал цен на лук в Украине продолжается. Фото: рынок "Шувар"

Увеличение предложения продукции невысокого качества повлекло за собой дальнейшее снижение цен на лук на украинском рынке. Овощ стоит в среднем на 42% дешевле, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удешевления

По словам фермеров, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года, по меньшей мере, вдвое превышает прошлогодние показатели.

Причиной понижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке этой продукции среднего и низкого качества.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в это время продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен.

Какие цены на лук

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий продукции, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем в прошлом.

"Ключевые игроки рынка не исключают того, что в ближайшие дни понижающий тренд может нарастать, ведь предложение лука на внутреннем рынке продолжает увеличиваться", - подчеркивают аналитики.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине есть компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

  • Компания "Кищенцы",   расположена в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.
  • Группа компаний ПАЭК   (Южная агроэкспортная компания), работающая в Николаевской области, является одним из крупнейших агропредприятий в Украине. В ее пользовании около 130 тысяч гектаров земли. Основная деятельность компании – выращивание зерновых и технических культур, однако лук также занимает важное место в структуре производства.

Напомним, в Украине снижаютсяцены на помидоры, несмотря на заметное сокращение предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов.

Автор:
Светлана Манько