В Украине заводы произвели на 100 тысяч тонн меньше сахара, чем в прошлом году

По состоянию на первую декаду ноября 2025 г. в Украине 26 сахарных заводов произвели 880 тысяч тонн сахара, что на 100 тыс. тонн (10,2%) меньше, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

Отмечается, что текущий показатель выхода сахара составляет 14,81% (в прошлом сезоне – 14,09%).

В ассоциации объясняют, что это обусловлено, в частности, высокой сахаристостью свеклы при приеме — 17,39%, что на 0,62% превышает показатель 2024 года.

Какие регионы лидируют

По данным "Укрсахара", среди регионов лидером производства остается Винницкая область, где работает 6 заводов, уже производивших 196 тыс. т сахара.

Кроме того, переработку свеклы также осуществляет Гороховский сахарный завод, который не входит в Укрсахар и не представляет оперативную информацию о ходе переработки.

В Украине сократится производство сахара

В Украине 1 сентября традиционно начался новый сезон сахароварения. В этом году будут работать 27 сахарных заводов, которые планируют произвести 1,5 млн тонн продукции.

За последние пять лет площади под сахарной свеклой в Украине были стабильными, на уровне 220 тыс. га. В этом году наблюдается существенное сокращение до 198 тыс. га, что на 22% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Основной причиной такого сокращения стала ограниченная квота Европейского Союза на импорт украинского сахара.

Лидерами по выращиванию свеклы остаются традиционные регионы: Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Полтавская.

Аналитики прогнозируют производство около 1,5 млн. т сахара в Украине. Это меньше на 300 тыс. т по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. т.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.