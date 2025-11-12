- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні заводи виробили на 100 тисяч тонн менше цукру, ніж торік
Станом на першу декаду листопада 2025 року в Україні 26 цукрових заводів виробили 880 тисяч тонн цукру, що на 100 тис. тонн (10,2%) менше, ніж в минулому році.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".
Зазначається, що поточний показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону — 14,09%).
В асоціації пояснюють, що це зумовлено зокрема вищою цукристістю буряків при прийманні — 17,39%, що на 0,62% перевищує показник 2024 року.
Які регіони лідирують
За даними "Укрцукру", серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де працює 6 заводів, що вже виробили 196 тис. т цукру.
Крім того, переробку буряків також здійснює Горохівський цукровий завод, який не входить в “Укрцукор” і не подає оперативну інформацію про хід переробки.
В Україні скоротиться виробництво цукру
В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.
Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.
Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина.
Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.
У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.