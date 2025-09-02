Несолодке життя: в Україні подорожчає цукор через суттєве скорочення виробництва

В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Там зауважують, що протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.

Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина.

З 1 вересня запускаються 27 заводів, на два менше, ніж минулого року.

Скільки вироблять цукру

Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.

За такого внутрішнього споживання галузь здатна сформувати значний експортний потенціал на 2025/2026 МР — 500-600 тис. т.

Згідно з оцінками аналітиків асоціації «Укрцукор», експорт цукру в сезоні 2024/2025 МР прогнозовано складе 580 тис. т. Це близько 32% від виробленого в країні цукру аналогічно до сезону 2022/2023 МР.

"Ймовірно, своє 10-те місце в списку провідних експортерів Україна втратить, але у топ-15 світових експортерів все ж залишиться", - підкреслюють експерти.

Вони додають, що альтернативними напрямками для українського цукру стали країни Близького Сходу, Африки.

Цукрова галузь: основні цифри

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу. Також основними країнами-покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.