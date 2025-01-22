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В Україні завершився сезон виробництва цукру 2024 року: скільки виготовили

В Україні завершився сезон виробництва цукру 2024 року: скільки виготовили
Ілюстрація: freepik

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

28 заводів-членів асоціації виробили 1,72 млн тонн продукції. Ще один цукровий завод, який не входить до складу "Укрцукру", за оціночними даними, забезпечив додаткові обсяги, довівши загальне виробництво до 1,8 млн тонн.

Цей показник практично повторює результати попереднього року, коли виробництво склало 1,826 млн тонн.

Додамо, у 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн. 

Це найвищий показник експорту цукру за весь час статистики, починаючи з 1997 року, коли була створена Національна асоціація цукровиків України.

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу, а 60% — на Світовий ринок.

Автор:
Тетяна Гойденко