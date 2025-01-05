Українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру у 2024 році

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України ("Укрцукор").

Зазначається, що це найвищий показник експорту цукру за весь час статистики, починаючи з 1997 року, коли була створена Національна асоціація цукровиків України.

Експорт цукру

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу, а 60% — на Світовий ринок.

Основними країнами-покупцями українського цукру на Світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.

Виробництво цукру в Україні

Станом на 21 листопада 2024 року цукрові заводи України прийняли на переробку 9 млн т цукрових буряків, із яких виробили 1,165 млн т цукру, що практично аналогічно показникам минулого року, повідомляє асоціація "Укрцукор".

Нагадаємо, що світове виробництво цукру за підсумками 2023/24 маркетингового року (МР) зросло на 2,8 мільйона тонн порівняно з попереднім роком і оцінюється в 186,6 мільйона тонн.