Читать на русском
Втрати ворога станом на 28 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1494 добу повномасштабної війни становлять 1 294 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 березня втратила:
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,
- танків – 11 812 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
- РСЗВ – 1 707 (+7) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
