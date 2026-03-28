Втрати ворога станом на 28 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1494 добу повномасштабної війни становлять 1 294 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 березня втратила:

особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,

танків – 11 812 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.

артилерійських систем – 38 936 (+73) од.

РСЗВ – 1 707 (+7) од.

засоби ППО – 1 337 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.

крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.

спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

