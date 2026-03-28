Потери врага по состоянию на 28 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ ликвидировали 1300 российских окупантов / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1494 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 294 470 человек.

Потери России в войне на 28 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,
  • танков – 11 812 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 297 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 38 936 (+73) ед.
  • РСЗО – 1 707 (+7) ед.
  • средства ПВО – 1337 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 350 (+0) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) ед.
  • крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
  • корабли/катера – 33 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 85 796 (+227) ед.
  • специальная техника – 4105 (+5) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

