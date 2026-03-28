- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 28 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1494 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 294 470 человек.
Потери России в войне на 28 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 марта потеряла:
- личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,
- танков – 11 812 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 297 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 38 936 (+73) ед.
- РСЗО – 1 707 (+7) ед.
- средства ПВО – 1337 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) ед.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 796 (+227) ед.
- специальная техника – 4105 (+5) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
