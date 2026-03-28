Потери врага по состоянию на 28 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1494 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 294 470 человек.

Потери России в войне на 28 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 марта потеряла:

личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,

танков – 11 812 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 297 (+10) ед.

артиллерийских систем – 38 936 (+73) ед.

РСЗО – 1 707 (+7) ед.

средства ПВО – 1337 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) ед.

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 85 796 (+227) ед.

специальная техника – 4105 (+5) ед.

