Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2026 года

Продолжается 1494-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 марта 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 181 боевое столкновение.

Вчера противник совершил 59 авиационных ударов, сбросив 228 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и произвел 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Левадное, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области; Цветково, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса, Воздвиженка, Любицкое, Горькое, Гуляйпольское, Орехов и Преображенка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомба, совершил 89 обстрелов, из которых пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Зыбино, Малая Волча и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка, Новоплатоновка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед неподалеку от Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Красного.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новосибирск, Новоп.

На Александровском направлении противник четырежды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Леноконстантиновка, Зеленое, Железнодорожное и в районе Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активные наступательные действия врага не зафиксированы.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи Антоновского моста.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

