AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

Триває 1494-й день повномасштабної війни
Триває 1494-й день повномасштабної війни / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1494-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 181 бойове зіткнення.

Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Левадне, Підгаврилівка, Іванівка Дніпропетровської області; Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса, Воздвижівка, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Оріхів та Преображенка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 89 обстрілів, з яких п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 28 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко