Потери врага по состоянию на 26 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1492 сутки полномасштабной войны составляют 1 292 170 человек.

Потери России в войне на 26 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 марта потеряла:

личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек;

танков – 11 807 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 278 (+4) ед;

артиллерийских систем – 38 795 (+49) ед;

РСЗО – 1 698 (+2) ед;

средства ПВО – 1337 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) ед;

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 85 352 (+201) ед;

специальная техника – 4 100 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

