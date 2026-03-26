- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 26 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1492 сутки полномасштабной войны составляют 1 292 170 человек.
Потери России в войне на 26 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 марта потеряла:
- личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек;
- танков – 11 807 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 278 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 38 795 (+49) ед;
- РСЗО – 1 698 (+2) ед;
- средства ПВО – 1337 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) ед;
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 352 (+201) ед;
- специальная техника – 4 100 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.