AI Лидеры

AI Лидеры
Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1492-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9414 дронов-камикадзе и осуществил 4184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Великомихайловка, Гавриловка, Подгавриловка, Коломыйцы, Новоселовка, Христофоровка. В Запорожской области от авиаударов пострадали: Воздвижовка, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Копани, Долинка, Верхняя Терса, Каменка, Воскресенка, Барвиновка, Новосолошино, Любимовка, Веселянка и Новоалександровка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. В течение суток зафиксировано три боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Зибинового и Охримовки.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в сторону Новой Кругляковки, Куриловки и Платоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышева, Лимана, Дибровы и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово, Светлое, Новосергеевка и в сторону Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник атаковал трижды в районах населенных пунктов Терново, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Леноконстантиновка и в сторону Железнодорожного, Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в Приморском районе.

На Приднепровском направлении противник совершил два штурмовых действия – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько