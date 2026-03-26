Карта бойових дій в Україні на 26 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1492-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Коломийці, Новоселівка, Христофорівка. У Запорізькій області від авіаударів постраждали: Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Копані, Долинка, Верхня Терса, Кам’янка, Воскресенка, Барвінівка, Новосолошине, Любимівка, Веселянка та Новоолександрівка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. Протягом доби зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько