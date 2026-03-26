Втрати ворога станом на 26 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1492 добу повномасштабної війни становлять 1 292 170 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 березня втратила:
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб;
- танків – 11 807 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од;
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од;
- РСЗВ – 1 698 (+2) од;
- засоби ППО – 1 337 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од;
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од;
- спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
