Втрати ворога станом на 26 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1210 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1492 добу повномасштабної війни становлять 1 292 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 березня втратила:

особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб;

танків – 11 807 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од;

артилерійських систем – 38 795 (+49) од;

РСЗВ – 1 698 (+2) од;

засоби ППО – 1 337 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од;

крилаті ракети – 4 491 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од;

спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

