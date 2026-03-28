"Нібулон" прокоментував чутки про вихід з Миколаєва на тлі суперечки щодо оренди землі

Агрохолдинг "Нібулон" спростував інформацію про можливий вихід із Миколаєва та заявив про намір і надалі працювати в місті.

Як інформує Delo.ua, відповідну позицію оприлюднила пресслужба компанії.

У "Нібулоні" наголосили, що компанія "була, залишається і сподівається залишитися миколаївською", а також виступає за конструктивний діалог із місцевою владою та громадою.

У компанії підкреслили, що навіть попри блокаду порту Миколаєва, яка триває вже чотири роки, та замінування акваторії, вони продовжують виконувати свої фінансові зобов’язання. Зокрема, йдеться про оплату оренди за водні ділянки, які фактично не використовуються.

За даними компанії, підтверджені незалежними експертами збитки "Нібулону" становлять 573 млн доларів. Водночас підприємство продовжує сплачувати податки та забезпечувати робочі місця. Обсяг відрахувань податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету зростав протягом останніх років — із 88,6 млн грн у 2023 році до 150 млн грн у 2025 році.

У пресслужбі додали, що компанія перебуває у постійному діалозі з місцевою владою щодо врегулювання питання орендної плати та подальшої діяльності в регіоні.

Раніше один із місцевих телеканалів повідомив, що компанія нібито розглядає можливість залишити Миколаїв у разі, якщо не буде ухвалено рішення щодо пільг на оренду земель, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.