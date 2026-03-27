"Нібулон" погрожує піти з Миколаєва: у чому причина

Компанія "Нібулон" пригрозила, що піде з Миколаєва, якщо не отримає земельну пільгу. Фото: facebook.com/nibulonltd

Агрохолдинг "Нібулон" пригрозив, що піде з Миколаєва, якщо не буде ухвалено рішення щодо надання пільги на оренду землі, потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє «МикВісті».

Йдеться про понад 50 гектарів у миколаївському морпорту, де розташовані виробничі потужності  компанії "Нібулон". Через ризики мінного забруднення ці ділянки наразі не використовуються, тому підприємство просить зменшити орендну плату.

Відповідна заява прозвучала під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради.

Представник «Нібулону» Олександр Долженков заявив, що у разі відмови компанія може змінити податкову адресу, і тоді частина податків (близько 50–60 млн грн) надходитиме до інших бюджетів.

"Якщо не буде взаєморозуміння, то відповідно і буде реакція "Нібулону"", — зазначив він.

За даними компанії, територія порту зазнавала обстрілів, а під час обстежень там виявляли уламки боєприпасів. Частину ділянок уже визначили як потенційно небезпечними.

На це відреагував член комісії Сергій Кантор та вказав, що слова представника "Нібулону" звучать, як шантаж.

Нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Також "Нібулон" побудував на Миколаївському перевантажувальному зерновому терміналі галерею для прийому вантажів з водного транспорту.

Про компанію "Нібулон" 

"Нібулон" — провідний агровиробник та експортер зі 100% українським капіталом.

Від 1991 року компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів США у створення сучасної екосистеми продовольчої безпеки. Її основою є партнерство з понад 4 500 українськими агровиробниками, які разом із Нібулоном постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу.

У розпорядженні компанії — розгалужена інфраструктура: 23 елеваторні комплекси, власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу, забезпечуючи агровиробникам надійні та ефективні логістичні рішення.

У лютому 2022 року новим генеральним директором компанії Нібулон став Андрій Вадатурський. Він перейняв управління компанією після смерті засновника холдингу, його батька Олексія Вадатурського

Через атаки росіян українська агрокомпанія "Нібулон" втратила 70% активів, її борги становлять майже $600 млн. 

Автор:
Світлана Манько