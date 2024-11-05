"Нібулон" збільшив потужності свого зернового терміналу в Миколаєві

Компанія "Нібулон" побудувала на Миколаївському перевантажувальному зерновому терміналі галерею для прийому вантажів з водного транспорту.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відтепер найбільший зерновий хаб "Нібулону" в Миколаєві може працювати не тільки на вивантаження зернових та олійних із залізничного транспорту на водний, а й навпаки", - йдеться в повідомленні агрохолдингу.

Що відомо про нову галерею

Повідомляється, що нова галерея має пропускну здатність із навантажування на вагони в обсягах один маршрут на добу та в разі потреби може перевантажувати зерно не тільки з Нібулонівських барж, але й із суден класу Panamax.

У пресслужбі зазначають, що в планах компанії використовувати ці потужності для прийому вантажів із філій "Вознесенська" та "Новоодеська" після відновлення водних перевезень за маршрутом.

"Це дасть змогу зменшити навантаження на агровиробників у частині логістичних витрат, адже пропонує найдешевший спосіб транспортування на ділянці з подальшим перевантаженням на вагони та перевезенням до портів Ізмаїлу та Великої Одеси", - заявили в "Нібулоні".

Додамо, що нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Також нагадаємо, що у вересні "Нібулон" домовився з Сенс Банком про реструктуризацію кредиту на 1 мільярд гривень. Крім того, агрохолдинг візьме понад 20 мільйонів доларів у Ощадбанку на відновлення обігового капіталу після вкладення грошей у будівництво нового перевантажного термінала на Дунаї.