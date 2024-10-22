"Нібулон" планує задіяти ШІ в розмінуванні полів

Компанія "Нібулон" у 2025 році планує сфокусуватися на зменшенні собівартості гуманітарного розмінування задля пришвидшення повернення в обіг сільськогосподарських земель. Як ідеться у повідомленні агровиробника, для цього він використовуватиме штучний інтелект.

Наразі "Нібулон" працює з обладнанням чеської компанії SEFOR Solutions із метою трекінгу роботи саперів, а в найближчих планах має залучення ШІ-аналізу аерофотозйомки із метою ідентифікації наземних мін та вибухонебезпечних предметів, використовуючи інструмент Safe Pro Group Inc.

Це має призвести до зниження собівартості та пришвидшення процесу ухвалення рішень через розуміння реальної ситуації на потенційно забруднених полях та процесів розмінування в цілому.

"За рік нами як оператором протимінної діяльності було повернуто 5,5 тисячі гектарів, або 98% земель філії "Снігурівська" на Миколаївщині. Станом на зараз це 15% від всіх розмінованих в Україні земель з 2022 року. Фактичними бенефіціарами на Снігурівщині стали 570 власників земель, які зараз у змозі отримувати прибуток", - повідомляють також у "Нібулоні".

Нагадаємо, що "Нібулон" став першою агрокомпанією-оператором гуманітарного розмінування, яка має всі п'ять ключових сертифікатів з гуманітарного розмінування та власний автопарк розмінувальної техніки. Компанія також ініціювала масове навчання персоналу навичкам нетехнічного обстеження територій.

Зазначимо також, що розмінування полей проводиться не тільки "Нібулоном" як великою приватною компанією для власних потреб. Так, нещодавно Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір на розмінування сільгоспземель: переможцем тендеру стали "Українські сервіси розмінування", що очищуватимуть ділянку в 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.

Держава при цьому може компенсувати аграріям повну вартість розміновування земель: максимальну частку компенсації у серпні було піднято з 80% до 100%, причому перед цим "Нібулон" виступав із заявою, що фермери насправді не можуть оплатити навіть 20% вартості за держпрограмою розмінування, оскільки не мають на це достатніх грошей.