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Аграрії не можуть оплатити розмінування навіть при 80% державної компенсації
Аграрії стикаються з фінансовими труднощами при оплаті розмінування своїх земель, навіть за умови, що державна програма компенсації витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення передбачає покриття 80% вартості.
Про це повідомив директор з безпеки судноплавства, режимно-секретної роботи та розмінування компанії "Нібулон" Андрій Волік під час Agro Ukraine Summit, повідомляє AgroPortal.
"Якщо взяти розмінування машиною, то середня вартість складає $5,5 тис./га, і це непідйомна сума для аграрія. Тому єдиний шлях, який ми бачимо, — залучення донорів та 100% оплата роботи компаній", — зазначає Андрій Волік.
Він також вважає, що в державній програмі необхідно передбачити можливість отримання компенсації для компаній, які мають власну службу з гуманітарного розмінування та самостійно виконують ці роботи.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, гостро стоїть питання мобілізації. У компанії ТОВ СП "Нібулон" за місяць було мобілізовано 20% саперів. Тому працівники, які займаються гуманітарним розмінуванням, повинні бути звільнені від мобілізації.
Програма компенсації за розмінування
Програма, яка компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати, запрацювала 30 травня.
участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.
Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].
До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:
- копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;
- копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;
- копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.
Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.
Додамо, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.