Пришвидшить очищення України: запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель

В Україні запрацювала програма, яка допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як зауважила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, запуск програми стане кроком до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України.

"Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування», - наголосила урядовиця.

Хто може отримати компенсації

Зазначається, що участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.

Після цього їхні заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Prozorro. Участь в цих тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які й визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах в системі.

Обов’язкові умови для участі у програмі:

землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;

факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;

аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;

фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.

"В разі, якщо всі необхідні документи надані, а умови – виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, яка виносить остаточне рішення", - пояснюють в Мінекономіки.

У відомстві додають, що фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки.

Якщо ж вартість вища, то уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої на основі методологічних рекомендацій.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Станом на початок травня 2024 року з початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.