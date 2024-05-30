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Пришвидшить очищення України: запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель
В Україні запрацювала програма, яка допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Як зауважила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, запуск програми стане кроком до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України.
"Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування», - наголосила урядовиця.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Хто може отримати компенсації
Зазначається, що участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.
Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].
До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:
- копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;
- копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;
- копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.
Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.
Після цього їхні заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Prozorro. Участь в цих тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які й визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах в системі.
Обов’язкові умови для участі у програмі:
- землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;
- факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;
- аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;
- фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.
"В разі, якщо всі необхідні документи надані, а умови – виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, яка виносить остаточне рішення", - пояснюють в Мінекономіки.
У відомстві додають, що фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки.
Якщо ж вартість вища, то уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої на основі методологічних рекомендацій.
Розмінування в Україні
Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.
Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.
Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.
Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.
Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).
Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.
Станом на початок травня 2024 року з початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.
Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.