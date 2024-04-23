Мінекономіки та KSE запускають проєкт "Безпечне поле" для інновацій у гуманітарному розмінуванні

Міністерство економіки України спільно з Київською школою економіки Graduate Business School оголосили про початок нового інноваційного проєкту "Безпечне поле". Ініціатива спрямована на прискорення процесу очищення територій України від мін і підвищення безпеки в сільськогосподарських регіонах.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

На Першому українському форумі з біометану в Києві, Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що проєкт зосереджується на розробці роботизованих косарок, які допоможуть швидше готувати поля до розмінування, знижуючи ризики для саперів.

У відомстві додають, що вже є розробники, які тестують вітчизняну машину для розмінування, або отримали грант НАТО на удосконалення своїх розробок.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зазначив, що такі інновації мають велике значення для оптимізації робочого процесу саперів та зменшення часу, необхідного на підготовку місцевості. Він сподівається, що українські розробники та виробники зможуть запропонувати конкурентоспроможні рішення, які будуть доступнішими за аналоги іноземного виробництва.

"Нині значна частина робочого часу сапера витрачається на підготовку площі до розмінування. Трава видаляється вручну, що суттєво сповільнює темпи. Іноземні виробники пропонують рішення, але роботизовані косарки іноземного виробництва коштують недешево. Ми переконані, що українські винахідники та виробники зможуть запропонувати не менш ефективні аналоги за доступними цінами. І готові підтримувати такі проєкти", - зазначив Безкаравайний.

Реєстрація для участі в хакатоні "Безпечне поле" вже відкрита на сайті KSE Graduate Business School, а крайній термін подачі заявок – 15 травня 2024 року.

Розмінування земель в Україні

Додамо, що наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні планується створення національного реєстру замінованих територій. Найщільніше заміновані деокуповані території, тому стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

Додамо, що цього року в Україні розпочала роботу неурядова Національна асоціація з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслана Берегулі, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.