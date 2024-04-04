МВС анонсувало запуск держреєстру замінованих територій

Наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні планується створення національного реєстру замінованих територій.

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Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що МВС забезпечує інформацією про мінну небезпеку та процеси розмінування на території України спеціальний Центр гуманітарного розмінування, який наразі лише формується, а його діяльність координує Міністерство економіки України.

"Готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС, але ця інформація повинна верифікуватись і Центром гуманітарного розмінування", - повідомив Клименко.

Клименко додав, що спрогнозувати коли терміни, які знадобляться для повного розмінування можна буде лише після закінчення війни.

Він пояснив, що найщільніше заміновані деокуповані території, тому стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

"На бойовому етапі територію розміновують військові, просуваючись фронтом. На оперативному - поліцейські та рятувальники, коли проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Гуманітарне розмінування - це вже повне глибоке очищення як землі, так і акваторій від вибухонебезпечних предметів", - уточнив глава МВС.

Розмінування земель в Україні

Додамо, що цього року в Україні розпочала роботу неурядова Національна асоціація з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслана Берегулі, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також додамо, що Кабінет міністрів схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.