МВД анонсировало запуск госреестра заминированных территорий

В настоящее время четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что МВД обеспечивает информацией о минной опасности и процессах разминирования на территории Украины специальный Центр гуманитарного разминирования, который только формируется, а его деятельность координирует Министерство экономики Украины.

"Готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определен ГСЧС, но эта информация должна верифицироваться и Центром гуманитарного разминирования", - сообщил Клименко.

Клименко добавил, что спрогнозировать когда сроки, которые понадобятся для полного разминирования можно будет только после окончания войны.

Он объяснил, что наиболее плотно заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.

"На боевом этапе территорию разминируют военные, продвигаясь по фронту. На оперативном - полицейские и спасатели, когда проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Гуманитарное разминирование - это уже полная глубокая очистка как земли, так и акваторий от взрывоопасных предметов", - уточнил.

Разминирование земель в Украине

Добавим, что в этом году в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.

При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслана Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также добавим, что Кабинет министров одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.