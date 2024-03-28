Разработчики Brave1 представили дистанционный комплекс для разминирования

28 марта на базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фередоров.

Отмечено, что комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает им лучше управлять. Ratel Deminer уничтожает мины ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

Он работает от пульта дистанционного управления, что значительно снижает риск для жизни военных и саперов.

Фередоров рассказал, что разработчики Ratel Deminer уже провели его испытания в реальных условиях.

Комплекс был использован для гуманитарного разминирования территорий возле Святогорска Донецкой области. Сейчас его дорабатывают и увеличивают мощности.

Это не первая разработка от этого производителя, прошедшая путь в Brave1. Наземные работы Ratel S и Ratel M получили кодификации, активно используемые в войсках.

В Украине массово производят роботов, чтобы минимизировать людей на поле боя

Украина запускает серийное производство роботизированных платформ для использования на земле, способных выполнять различные задачи, в частности, действовать в роли камикадзе, боевых турелей, оборудования для минирования и разминирования, а также обеспечивать эвакуацию.

Главной миссией таких систем является значительное снижение потребности непосредственного участия людей в боевых действиях, направляя на это инновационные технологии.

На платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, таких как турель ШаБля.

Напомним, в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.