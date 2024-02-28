Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер: он уже помогает ВСУ на фронте (ФОТО)

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Подразделения, которые пользуются беспилотником, дали фидбек: отметили его нестандартные частоты управления, жесткую раму и ножки, благодаря которым дрон совершает мягкую посадку. Дрон уже прошел комиссию Минобороны, его рекомендовали к кодификации по стандартам НАТО", - отметил Федоров.

По его словам, команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

Также команда разработчиков работает над автоматическим отслеживанием цели. Так дрон будет долетать куда надо, если потерял управление и прервалось видео.

Федоров подчеркнул, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и призвал разработчиков приобщаться к кластеру Brave1.

Как сообщалось ранее, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.