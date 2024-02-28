Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер: він вже допомагає ЗСУ на фронті (ФОТО)

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підрозділи, які користуються безпілотником, дали фідбек: відзначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Дрон уже пройшов комісію Міноборони, його рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО", - зазначив Федоров.

За його словами, наразі команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу. Вони збиратимуть інформацію про противника й оброблятимуть її в реальному часі за допомогою штучного інтелекту.

Також команда розробників працює над автоматичним відслідковуванням цілі. Так дрон долітатиме куди треба, якщо втратив керування та перервалося відео.

Федоров підкреслив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Як повідомлялося раніше, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.