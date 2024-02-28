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Промисловість
Дата публікації

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер: він вже допомагає ЗСУ на фронті (ФОТО)

дрон-бомбер Hummel
Дрон-бомбер Hummel. Фото: t.me/zedigital

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підрозділи, які користуються безпілотником, дали фідбек: відзначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Дрон уже пройшов комісію Міноборони, його рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО", - зазначив Федоров.

За його словами, наразі команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу. Вони збиратимуть інформацію про противника й оброблятимуть її в реальному часі за допомогою штучного інтелекту.

Також команда  розробників працює над автоматичним відслідковуванням цілі. Так дрон долітатиме куди треба, якщо втратив керування та перервалося відео.

Фото 2 — Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер: він вже допомагає ЗСУ на фронті (ФОТО)
Фото 3 — Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер: він вже допомагає ЗСУ на фронті (ФОТО)

Федоров підкреслив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Як повідомлялося раніше, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

Автор:
Світлана Манько