Цьогоріч Україна виготовить тисячі дронів, які здатні долетіти до Москви - Федоров

У 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.

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Про це в інтерв’ю Reuters розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великої дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі", — сказав він Reuters.

За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об’єктах відобразила успіхи України у швидкій еволюції з виробництва далекобійних безпілотників.

Федоров розповів, що близько 2,5 мільйона доларів було виділено стартапам у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом минулого року. У 2024 році цю суму планується збільшити приблизно в десять разів.

На відміну від Росії, переважна більшість виробників в Україні є приватними. Федоров сказав, що лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати аж до регіонів навколо Москви чи Санкт-Петербурга, була державною.

За словами Федорова, рівень виробництва та поставок в Україні зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році, що є частиною ширшого воєнного поштовху щодо розробки та виробництва безпілотників, щоб скоротити відставання від ударних можливостей Росії.

Мільйон українських дронів

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль цього року виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, яка відправляється на фронт.

Сам Федоров вважає, що план із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним. Для цього щодня треба виготовляти по 2739 дронів і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.

"Я думаю, що в цьому році буде більше дронів вироблено. Дуже багато залежить від характеристик – про які дрони йдеться. Тому що зараз, наприклад, потрібно щонайменше 20-30% робити FPV з тепловізорами, потрібно збільшувати рами, якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна, дійсно, зробити й більше 1 млн", – висловився міністр.

Він додав, що у 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз кількість таких фірм перевищила 70.

Зазначимо, що Міністерством оборони України з початку повномасштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.