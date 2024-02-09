В Україні вироблятимуть дрони зі штучним інтелектом

В Україні випускатимуть дрони із технологією штучного інтелекту. Вже близько 20 вітчизняних компаній наразі активно освоюють впровадження ШІ у безпілотні апарати.

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Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише РБК-Україна.

За його словами, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження ШІ-технологій у безпілотні апарати.

"Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масове застосування FPV-дронів з ШІ. І, у тому числі скоро з'являться українські аналоги "Ланцета", які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА", – зауважив Федоров.

Він додав, що український дрон буде аналогічним російському "Ланцету".

"Росіяни будуть скаржитися на те, що їх техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт "Ланцет". Зараз все на етапі тестування. Останні пів року багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцета" і скоро він буде в Україні", - сказав Федоров.

Міністр наголосив, що Україна постійно нарощує потужності з виробництва безпілотників.

"Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія далеких дронів-"камікадзе" і зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму", - додав Федоров.

Зауважимо, наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів. Торік 58 українських виробників дронів отримали держконтракти.

Що відомо про українські "Шахеди"

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна на державному рівні повинна налагодити масовий випуск дронів і боєприпасів, які є стандартизованими до них. У планах поставити до ЗСУ один мільйон українських дронів у 2024 році.

Раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "Шахеди", а також має в серійному виробництві безпілотник-камікадзе, який здатний летіти на відстань до 1000 кілометрів.

За його словами, ці безпілотники використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Україна розробляє і більш потужні моделі з вражаючими характеристиками, які перевищують можливості "Шахедів".

Одним з таких є безпілотник з рекордною дальністю бойового вильоту, яка складає приблизно 1000 кілометрів. Він уже такожпройшов успішні випробування.

Міністерством оборони України з початку повномасштабної війни прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів.