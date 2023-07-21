Замовлення є, тестуємо нові зразки. В Міноборони відреагували на скандал з закупівлею українських дронів

Міністерством оборони України з 22 лютого 2022 року прийнято на озброєння 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Відомство також уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів. Водночас всі рішення погоджують з Генштабом ЗСУ, аби враховувати потреби армії.

Про це 21 липня повідомила пресслужба Міноборони.

З початку повномасштабного вторгнення в експлуатацію ввели 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. У Міноборони стверджують, що загальна кількість поставлених до ЗСУ БПЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони "налічує тисячі одиниць".

Крім того, як зауважують у відомстві, восени 2022 року в Україні спростило процедури для винахідників та виробників. Термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів. А в березні 2023 Кабмін погодив експеримент із закупівлі українських дронів для потреб оборони.

Скандал з "відсутністю" замовлень українських дронів для ЗСУ: що відбувається

Журналіст Олександр Сурков в Facebook опублікував допис, в якому розкритикував "Укроборонпром".

"Сьогодні на фронті противник має вагому перевагу як у дронах, так і РЕБ. Бо за півтора роки війни гусєвський оборонпром не те що не поставив на конвеєр типові зразки - але й не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все що вони демонстрували у презентаціях весь цей час - не результат роботи "потужних КБ", а інді-розробки наших кулібіних-одиначок які собі приписують чиновники з зарплатнями космонавтів", — написав активіст.

Під його дописом нібито менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест заявив, що "Міноборони як основний замовник не виявляє зацікавленості до вітчизняного виробництва БПЛА. А без замовлення "Укроборонпром" не може виготовляти зброю". Згодом він видалив коментар, проте видання Defense Express зафіксувало його.

В суспільстві розпочали дискусії на тему того, "чи отримують українські виробники БПЛА замовлення від держави?".

Чи робить держава замовлення в українських виробників БПЛА

В Міноборони заявляють, що, окрім БПЛА які вже прийняли на озброєння, відомство уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів. Водночас найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки.

"Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України. Згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів", — підкреслили в Міноборони.

20 липня відомство отримало також дві пропозиції від підприємств, які входили до складу АТ "Укроборонпром". У 2023 році з підприємством концерну уклали державний контракт на закупівлю розвідувального дрону.

Крім того, випробування єдиного дрону-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ " Укроборонпром ", завершені.

"Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ", — зауважили в Міноборони.