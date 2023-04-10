БПЛА українського виробництва проходить перше тестування

Ударний FPV-дрон, зібраний українськими інженерами, проходить перше тестування. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів підприємець та волонтер Юрій Голик, який наразі керує проєктом з виготовлення вітчизняних БПЛА.

Як зазначає Юрій, дрон української збірки оснащений двома камерами й додатково може бути обладнаний тепловізором. Цільове призначення БПЛА – знищення живої сили противника, їхніх автомобілів, бронетехніки, укриттів і вогневих точок.

Як кажуть розробники, дрон зможе ігнорувати роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, долати відстань до 5 км і нести боєприпаси вагою до 5 кг. Більш точні технічні характеристики БПЛА стануть зрозумілі в процесі бойових випробувань, які відбудуться цього тижня.

“Команда розробників складається з шести чоловік. Якщо тестування першого БПЛА військовими пройде вдало, ми плануємо налагодити серійне виробництво”, - прокоментував Юрій Голик.

Крім того, волонтер анонсував роботу над більш складним проєктом, який стане додатковими “очима" для військових. Це БПЛА-розвідник з розмахом крил понад 3 м, над яким наразі також працює команда інженерів.

Нагадаємо, що нещодавно уряд України вирішив реалізувати протягом двох років експериментальний проєкт щодо здійснення оборонних закупівель БПЛА вітчизняного виробництва та затвердив порядок цього проєкту.