БПЛА украинского производства проходит первое тестирование

Ударный FPV-дрон, собранный украинскими инженерами, проходит первое тестирование. Об этом на своей странице в Facebook рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, который руководит проектом по изготовлению отечественных БПЛА.

Как отмечает Юрий, дрон украинской сборки оснащен двумя камерами и дополнительно может быть оборудован тепловизором. Целевое назначение БПЛА – уничтожение живой силы противника, их автомобилей, бронетехники, укрытий и огневых точек.

Как говорят разработчики, дрон сможет игнорировать работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы, преодолевать расстояние до 5 км и нести боеприпасы весом до 5 кг. Более точные технические характеристики БПЛА станут ясны в процессе боевых испытаний, которые пройдут на этой неделе.

“Команда разработчиков состоит из шести человек. Если тестирование первого БПЛА военными пройдет удачно, мы планируем наладить серийное производство”, – прокомментировал Юрий Голик.

Кроме того, волонтер анонсировал работу над более сложным проектом, который станет дополнительными "глазами" для военных. Это БПЛА-разведчик с размахом крыльев более 3 м, над которым сейчас работает команда инженеров.

Напомним, что недавно правительство Украины решило реализовать в течение двух лет экспериментальный проект по осуществлению оборонных закупок БПЛА отечественного производства и утвердило порядок этого проекта.