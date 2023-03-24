Кабмін погодив дворічний експеримент із закупівлі українських дронів для потреб оборони

Кабінет міністрів вирішив реалізувати протягом двох років експериментальний проєкт щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва та затвердив порядок цього проєкту.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації Кабмін погодив на засіданні 24 березня.

В свою чергу, очільник Мінцифри Михайло Федоров назвав рішення історичним та таким, що зможе пришвидшити перемогу України та розвинути вітчизняний ринок безпілотних літальних апаратів. За його словами, ухвалена постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави.

"Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, а головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтеку", - вказав чиновник.

За словами міністра, в межах Координаційного штабу з виготовлення дронів було проведено комплексну роботу з усіма українськими виробниками БПЛА, зокрема зібрано дані про проблеми, з якими ті стикаються.

"Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу - пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт", - зазначив Федоров.

Віцепрем'єр вказав, що раніше регуляторні вимоги стримували розвиток українських виробників та стимулювали їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами, що треба було змінити.

"Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", - повідомив він.

Нагадаємо також, що 14 лютого Кабмін спростив імпорт до України низки товарів військового призначення та подвійного використання, прибравши тим самим проблему експертного контролю, зокрема, безпілотників та комплектуючих до них.