Кабмин согласовал двухлетний эксперимент по закупке украинских дронов для нужд обороны

Кабинет министров решил реализовать в течение двух лет экспериментальный проект по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства и утвердил порядок этого проекта.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение Министерства стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации Кабмин согласовал на заседании 24 марта.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров назвал решение историческим и таким, что сможет ускорить победу Украины и развить отечественный рынок беспилотных летательных аппаратов. По его словам, принятое постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, а главное - создаст условия для стремительного развития украинского милтека", - указал чиновник.

По словам министра, в рамках Координационного штаба по изготовлению дронов была проведена комплексная работа со всеми украинскими производителями БПЛА, в частности собраны данные о проблемах, с которыми те сталкиваются.

"Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу – ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт", – отметил Федоров.

Вице-премьер указал, что ранее регуляторные требования сдерживали развитие украинских производителей и стимулировали их к переезду за границу или манипуляциям с документами, что нужно было изменить.

"Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", - сообщил он.

Напомним также, что 14 февраля Кабмин упростил импорт в Украину ряда товаров военного назначения и двойного использования, убрав тем самым проблему экспертного контроля, в частности, беспилотников и комплектующих к ним.

Джерело фото: ua.depositphotos.com