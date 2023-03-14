Сергей Токарев об украинском military tech: "Россия проиграет и будет попытка реванша. Мы должны его предотвратить"

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Существующий тренд на развитие военных технологий будет развиваться. В частности, самый большой запрос будет на развитие беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и систем аналитики, рассказал основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев в интервью изданию Speka.

По словам бизнесмена, в настоящее время украинцы широко используют новые технологии даже в переоборудовании советского вооружения. В качестве примера он приводит модернизацию старых беспилотников, которые теперь способны пролететь даже 1200 км в обход российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Среди других успешных украинских кейсов – система дешевой и прогрессивной ПВО, способной обнаруживать российские дроны Shahed на ранней стадии по звуку.

К слову, именно развитие беспилотников будет самым стремительным, прогнозирует Сергей Токарев. Ведь преимущество использования БПЛА заключается в том, что из дрона можно поразить любой объект, не рискуя людьми. В качестве примера развития в этой сфере, он привел украинский проект "Армия дронов", в рамках которого государство выделило 20 миллионов гривен на закупку беспилотников отечественного производства.

Также большим шагом Украины вперед в сфере развития военных технологий является запуск кластера military tech, который анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По мнению Сергея Токарева, война с Россией может быть долгой, поэтому нужно быть всегда готовым к дальнейшим действиям государства-агрессора и развивать военные технологии.

“Мы должны осознать, что война надолго, что агрессивный сосед никуда не денется. В моем понимании самое страшное произойдет не сегодня, а в последующие 5-10 лет. Понятно, что сейчас Россия проиграет, россияне не переживут это унижение и будет попытка реванша. Вопрос, что мы сделаем, чтобы его предотвратить”, – рассуждает Сергей Токарев.

Поэтому уже сейчас отечественный IT-сектор активно включен в развитие military tech направления. Некоторые специалисты разрабатывают автономные системы управления дронами, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и занимаются анализом спутниковых снимков. По словам Сергея, компания Roosh, в которой он является основателем, не участвует в military tech проектах. Но сам он лично вовлечен в смежные направления – как финансово, так и организационно.

В частности, бизнесмен упомянул аналитический инструмент в сфере безопасности. В итоге он добавляет: "Будущее — за аналитикой".

Среди других потенциальных трендов он называет развитие технологий дистанционного управления: например, автономные танки и малые реактивные беспилотники. Такие танки могут быть значительно дороже, однако смогут сохранить жизни квалифицированных специалистов. Также сейчас многие разработчики работают над такой технологией, чтобы на поле боя можно было зарыть коробку с "роем" дронов, которая открывалась бы только при определенных условиях и в нужном случае могла атаковать и уничтожить противника с помощью маленьких зарядов. А вот роботам на поле боя пока не место – они недостаточно эффективны для этого.

В целом Сергей Токарев добавляет, что прогрессивный мир не видел войны такого масштаба, как российская агрессия в Украине, уже почти сотню лет, а тем более с таким применением технологий. Он предполагает, что уже любой будущий потенциальный большой военный конфликт в мире будет полностью "беспилотным" — что позволит терять меньше живой силы на линии фронта.

Фото: ua.depositphotos.com