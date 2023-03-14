Сергій Токарєв про український military tech: "Росія програє і буде спроба реваншу. Ми повинні йому запобігти"

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Існуючий тренд на розвиток військових технологій буде розвиватись. Зокрема, найбільший запит буде на розвиток безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та систем аналітики. Про це розповів засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв в інтерв’ю виданню Speka.

За словами бізнесмена, наразі українці широко використовують нові технології навіть в переобладнанні радянського озброєння. У якості прикладу він приводить модернізацію старих безпілотників, які тепер здатні пролетіти навіть 1200 км в обхід російських систем протиповітряної оборони (ППО). Серед інших успішних українських кейсів – система дешевої та прогресивної ППО, яка здатна виявляти російські дрони Shahed на ранній стадії за звуком.

До речі, саме розвиток безпілотників буде найстрімкішим, прогнозує Сергій Токарєв. Адже перевага використання БПЛА заключається в тому, що з дрона можна буде вразити будь-який об’єкт, не ризикуючи людьми. Як приклад розвитку у цій сфері, він навів український проєкт “Армія дронів”, в межах якого держава виділила 20 млн грн на закупівлю безпілотників вітчизняного виробництва.

Також великим кроком України вперед у сфері розвитку військових технологій є запуск кластеру military tech, який анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На думку Сергія Токарєва, війна з Росією може бути довгою, тож потрібно бути завжди готовим до подальших дій держави-агресора і розвивати військові технології.

“Ми маємо усвідомити, що війна надовго, що агресивний сусід нікуди не дінеться. У моєму розумінні найстрашніше станеться не сьогодні, а у наступні 5-10 років. Зрозуміло, що зараз росія програє, росіяни не переживуть це приниження і буде спроба реваншу. Питання, що ми зробимо, щоб йому запобігти”, – розмірковує Сергій Токарєв.

Тому вже зараз вітчизняний ІТ-сектор активно включений в розвиток military tech напрямок. Зокрема, деякі фахівці розробляють автономні системи керування дронами, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та займаються аналізом супутникових знімків. За словами Сергія, компанія Roosh, в якій він є засновником, не бере участі в military tech проєктах. Але сам він особисто залучений в дотичних напрямках – як фінансово, так і організаційно.

Зокрема бізнесмен згадав аналітичний інструмент у безпековій сфері. У підсумку додає: “Майбутнє – за аналітикою”.

Серед інших потенційних трендів він називає розвиток технологій з дистанційним керуванням: наприклад, автономні танки та малі реактивні безпілотники. Такі танки можуть бути значно дорожчими, однак зможуть зекономити життя кваліфікованих фахівців. Також зараз чимало розробників працюють над такою технологією, щоб на полі бою можна було закопати коробку з “роєм” дронів, яка відкривалась би тільки за певних умов та у потрібному випадку могла атакувати та знищити противника за допомогою маленьких зарядів. А ось роботам на полі бою поки не місце – вони недостатньо ефективні для цього.

В цілому Сергій Токарєв додає, що прогресивний світ не бачив війни такого масштабу, як російська агресія в Україні, вже майже сотню років, а тим паче, з таким застосуванням технологій. Він передбачає, що вже будь-який майбутній потенційний великий воєнний конфлікт у світі буде повністю “безпілотним” – що дозволить втрачати менше живої сили на лінії фронту.

Фото: ua.depositphotos.com