Кабмин освободил от спецразрешений импорт БПЛА и ряда других товаров военного назначения

Кабинет министров упростил импорт в Украину товаров военного назначения и двойного использования. Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании 14 февраля.

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Соответствующие изменения внесены в список товаров, на импорт которых во время войны не распространяется действие закона о государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования. Таким образом, они теперь смогут импортироваться как физическими, так и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Как сообщают в Министерстве экономики, которое вместе с Министерством цифровой трансформации разрабатывало документ, в список, в частности, были добавлены следующие товарные позиции:

- беспилотные летательные аппараты, их комплектующие, средства управления;

- роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования;

- аппаратура управления огнем;

- камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия;

- средства связи, Data Link;

- глушители, съемные обоймы;

- парашюты и парапланы;

- средства разминирования;

- оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием (в том числе антидроновые ружья);

- полевые генераторы, специально предназначенные или модифицированные для военного использования;

- программное обеспечение военного назначения;

- специализированное оборудование для военной подготовки или имитации военных сценариев;

- технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.

Также постановление дает возможность при необходимости получить международный импортный сертификат или другой документ о гарантии относительно указанной группы товаров от Государственной службы экспортного контроля.

Вместе с тем разрешение Госслужбы экспортного контроля остается необходимым для ввоза военных товаров летального действия, таких как:

- пушки, гаубицы, артиллерийское оружие, минометы, противотанковое оружие, пусковые установки, военные огнеметы, винтовки, гладкоствольное и резьбовое оружие, безоткатные пушки, боеприпасы, бомбы, торпеды, управляемые и неуправляемые ракеты, самолеты, гранаты, надводные и подводные военные корабли;

- химическое, бактериологическое, биологическое оружие, боевые отравляющие вещества;

- лазерные системы, специально предназначенные для разрушения цели;

- ядерные энергетические или силовые установки, включая ядерные реакторы военного назначения.



Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, решение будет способствовать оперативному обеспечению Вооруженных сил Украины необходимыми для отражения российской агрессии современными приборами и техникой, а также должно дать толчок для развития отечественного производства оборонной продукции, в частности, изготовления беспилотников.

Напомним также, что в начале января правительство упростило ввоз в Украину дронов гражданского и двойного назначения, отменив необходимость получения для этого гарантийных писем конечного потребителя.

Источник фото: ua.depositphotos.com