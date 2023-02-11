Кабмин расширил список компаний, которые могут импортировать товары военного назначения для себя

Кабинет Министров Украины расширил перечень компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), имеющих право импортировать или экспортировать товары военного назначения (для нужд) собственного производства.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 февраля, сообщила прессслужба.

"Еще несколько украинских предприятий получили возможность импортировать комплектующие для изготовления оружия без лишних посредников. Таким образом, это решение направлено на либерализацию рынка. Также оно позволит существенно ускорить процессы по изготовлению и поставке на фронт оружия, которое так нужно сейчас нашим защитникам", — рассказала первый министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что экспорт оружия возможен только в том случае, если Минобороны, ВСУ разрешат и подтвердят, что потребности в этих видах продукции для защиты Украины отсутствуют. В то же время, по словам Свириденко, на будущее это решение открывает возможность для украинских производителей, уже производящих продукцию по стандартам НАТО, интегрироваться в цепочки добавленной стоимости западных стран.

В правительстве также считают, что такое решение будет способствовать развитию и увеличению объемов производства предприятий, производящих различные виды вооружения, в том числе и БПЛА для нужд ВСУ.

Напомним, ранее правительство освободило от государственного экспортного контроля ряд товаров военного назначения и двойного использования. В список товаров, в частности, вошли металлические и неметаллические бронированные пластины, шлемы, бронежилеты или защитная одежда и т.д.

По прогнозам Минобороны, в 2023 году Украина уже будет способна самостоятельно обеспечить нужды сил обороны в бронежилетах и шлемах.