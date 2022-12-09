Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Правительство приняло решение, благодаря которому ВСУ будут быстрее получать бронежилеты

Правительство приняло решение, благодаря которому ВСУ будут быстрее получать бронежилеты

Кабинет министров на заседание 9 декабря освободил от государственного экспортного контроля ряд товаров военного назначения и двойного использования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"При текущих условиях процедура государственного экспортного контроля длится 2-3 месяца, и этого времени у нас иногда нет. Поэтому мы освободили от госконтроля отдельные товары военного и двойного назначения, которые нужны нашим бойцам на фронте уже сейчас. Или нужны представителям некоторых профессий, например журналистам, выезжающим в зону боевых действий. Также освобождены от государственного экспортного контроля товары двойного назначения, необходимые для защиты, в частности, гражданского населения", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Решением Правительства утвержден перечень товаров военного назначения и двойного использования, на международные передачи которых не распространяется действие Закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" в период действия военного положения на территории Украины.

В список товаров, в частности, вошли:

  • металлические и неметаллические бронированные пластины, изготовленные в соответствии с военными стандартами, или пригодные для военного использования (номера позиций ML13.а.1, ML13.а.2);
  • шлемы, изготовленные в соответствии с военными стандартами, корпуса шлемов, амортизационные подкладки (позиция ML13.с);
  • бронежилеты или защитная одежда, в том числе мягкие бронежилеты или защитная одежда, изготовленные по военным стандартам или техническим условиям, их эквиваленты, а также специально предназначенные для них компоненты (позиции ML13.d.1, ML13.d.2);
  • защитные костюмы, перчатки, обувь, специально предназначенные или модифицированные для защиты от поражающих факторов (позиции 1А004.b.1, 1А004.b.2, 1А004.b.3) и т.д.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что Украина в 2023 году будет способна самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах.

Автор:
Нина Комащенко