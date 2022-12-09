Правительство приняло решение, благодаря которому ВСУ будут быстрее получать бронежилеты

Кабинет министров на заседание 9 декабря освободил от государственного экспортного контроля ряд товаров военного назначения и двойного использования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"При текущих условиях процедура государственного экспортного контроля длится 2-3 месяца, и этого времени у нас иногда нет. Поэтому мы освободили от госконтроля отдельные товары военного и двойного назначения, которые нужны нашим бойцам на фронте уже сейчас. Или нужны представителям некоторых профессий, например журналистам, выезжающим в зону боевых действий. Также освобождены от государственного экспортного контроля товары двойного назначения, необходимые для защиты, в частности, гражданского населения", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Решением Правительства утвержден перечень товаров военного назначения и двойного использования, на международные передачи которых не распространяется действие Закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" в период действия военного положения на территории Украины.

В список товаров, в частности, вошли:

металлические и неметаллические бронированные пластины, изготовленные в соответствии с военными стандартами, или пригодные для военного использования (номера позиций ML13.а.1, ML13.а.2);

шлемы, изготовленные в соответствии с военными стандартами, корпуса шлемов, амортизационные подкладки (позиция ML13.с);



бронежилеты или защитная одежда, в том числе мягкие бронежилеты или защитная одежда, изготовленные по военным стандартам или техническим условиям, их эквиваленты, а также специально предназначенные для них компоненты (позиции ML13.d.1, ML13.d.2);



защитные костюмы, перчатки, обувь, специально предназначенные или модифицированные для защиты от поражающих факторов (позиции 1А004.b.1, 1А004.b.2, 1А004.b.3) и т.д.



Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что Украина в 2023 году будет способна самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах.