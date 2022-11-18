Минобороны: Украина в 2023 году сможет самостоятельно обеспечить силы обороны бронежилетами и шлемами

Украина в 2023 году будет способна самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что в 2023 году импорт бронежилетов и шлемов при необходимости может стать точечным дополнением и показал экземпляры продукции украинского производства, которые "соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО".

Министр отметил, что в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности.

"Уверен, со временем и эту проблему отечественный бизнес решит", – отметил он.

Кроме того, Резников сообщил, что в Украине разработали бронежилет специально для защитниц с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения нагрузки и т.д. Он подчеркнул, что ему нет аналогов, после завершения цикла испытаний его отправят военным.

Также сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, снижающих нагрузку на спину и позволяющих одним движением быстро сбросить защиту.

Министр напомнил, насколько непростой была ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами в марте и апреле 2022 - в резерве на весь киевский гарнизон был только один шлем.

"По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов", - отметил он.

Напомним, Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь примерно на 34 млн. канадских долларов (25,5 млн. долларов США). Также страна продолжит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.