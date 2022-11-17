Канада предоставит Украине военной помощи еще на $26 миллионов

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь примерно на 34 млн. канадских долларов (25,5 млн. долларов США). Также страна продолжит свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.

Отмечается, что из этих денежных средств 5 млн дол. пойдут на обеспечение ВСУ современными спутниковыми изображениями, 18 млн долл. – на камеры высокого разрешения для дронов, а остальные 10 млн – на зимнее снаряжение, в том числе портативные нагреватели, одеяла и спальные мешки.

В Минобороны Канады подчеркнули, что этот пакет военной помощи "соответствует неотложным приоритетам, определенным Украиной".

Ранее Канада объявила о передаче Украине 500 тысяч единиц зимнего снаряжения и одежды. Контракты были подписаны с 11 канадскими компаниями. Поставка зимней одежды, включая куртки, брюки, ботинки и перчатки будут завершены до конца ноября.

В октябре Канада Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 47 миллионов долларов.

Кроме того, Канада выпустит пятилетние государственные облигации, которые будут направлены на поддержку финансирования помощи Украине.