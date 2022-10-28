Канада випустить державні облігації для підтримки України

Канада випустить п'ятирічні державні облігації, які будуть спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

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Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що надходження від облігацій уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йтимуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

Крім того, Канада виділяє 55 мільйонів доларів у межах раніше оголошеного фінансування міжнародних гуманітарних організацій для підтримки ініціатив з підготовки України до зими. Так, кошти підуть на надання притулку та розподілу предметів першої необхідності, як-то ковдри, одяг, опалювальні прилади та паливо.

"Канаду та Україну об’єднують не лише міцні зв’язки між нашими народами, але й наша фундаментальна віра у свободу, демократію, справедливість і перемогу світла над темрявою. Оскільки Росія продовжує свою незаконну та невиправдану агресію проти України, Канада продовжуватиме підтримувати український уряд та народ", – зазначив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Президент України Володимир Зеленский подякував Канаді за рішення випустити облігації.

"Хочу подякувати сьогодні Канаді – нашим давнім і щирим партнерам. За безпрецедентний вчинок щодо випуску суверенних облігацій Канади, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів", - зазначив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Аніта Ананд повідомила, що Канада надасть новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 47 мільйонів доларів.