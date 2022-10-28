Канада выпустит государственные облигации для поддержки Украины

Канада выпустит пятилетние государственные облигации, направленные на поддержку финансирования помощи Украине.

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Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Отмечается, что поступления от облигаций правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный администрируемый Международным валютным фондом счет. Средства оттуда будут идти на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.

Кроме того, Канада выделяет 55 миллионов долларов в рамках ранее объявленного финансирования международных гуманитарных организаций для поддержки инициатив по подготовке Украины к зиме. Так, средства пойдут на предоставление убежища и распределения предметов первой необходимости, как одеяла, одежда, отопительные приборы и топливо.

"Канаду и Украину объединяют не только прочные связи между нашими народами, но и наша фундаментальная вера в свободу, демократию, справедливость и победу света над тьмой. Поскольку Россия продолжает свою незаконную и неоправданную агрессию против Украины, Канада будет продолжать поддерживать украинское правительство и народ", – отметил премьер-министр Джастин Трюдо.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за решение выпустить облигации.

Хочу поблагодарить сегодня Канаду – наших давних и искренних партнеров. За беспрецедентный поступок по выпуску суверенных облигаций Канады, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. Объем – полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, а и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров", - отметил президент.

Напомним, министр обороны Анита Ананд сообщила, что Канада предоставит новый пакет военной помощи Украине на сумму более 47 миллионов долларов.