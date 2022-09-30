Канада расширила санкции против РФ из-за ее решения аннексировать четыре области Украины

Канада вводит дополнительные санкции против России в связи с последними событиями в ходе неспровоцированного и неоправданного вторжения РФ в Украину, в том числе проведением фиктивных "референдумов" и попыткой аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом объявила министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщает пресс-служба канадского правительства.

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Так, для усиления давления на российский режим Канада вводит меры в отношении 43 российских олигархов, представителей финансовой элиты и членов их семей; против российской оккупационной администрации в Херсоне и 35 высокопоставленных оккупационных "чиновников" в четырех указанных регионах.

Основываясь на аналогичных мерах, которые Канада уже ввела в отношении Донецкой и Луганской областей, отныне будут запрещены и определенные деловые операции на или с оккупированными Россией территориями Херсонской и Запорожской областей, включая инвестиции и экспорт. При этом более подробной информации в сообщении нет.

"Канада вновь заявляет о своем решительном осуждении военных преступлений РФ в Украине, включая изнасилования, пытки и неизбирательные убийства гражданских лиц. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения того, чтобы виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что расширение канадских санкций является и способом поддержать Украину во время, когда "набирает обороты ее контрнаступление" на фронте с целью вернуть оккупированные земли.

Канадские власти также подчеркивают, что продолжают координировать свои действия с партнерами-единомышленниками для изучения возможности новых санкций в ответ на продолжающиеся нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, что в связи с объявлением Россией об аннексии четырех областей Украины в пятницу также расширили свои санкции против России США и Великобритания.