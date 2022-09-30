США объявили о новых санкциях против России в ответ на аннексию территории Украины

Администрация президента США Джозефа Байдена 30 сентября объявила о новых экономических санкциях против сотен российских чиновников и организаций в ответ на незаконную аннексию Россией четырех регионов Украины. Заявление Байдена опубликовал Белый дом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международных поставщиков, троих ключевых лидеров финансовой инфраструктуры, родственников некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.

Новые подсанкционные лица–родственники членов СНБО России. Среди них супруга премьер-министра России Михаила Мишустина и двое взрослых детей, а также супруга министра обороны Сергея Шойгу и взрослые дети.

В списки санкций добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Вводятся ограничительные меры против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина и визовые санкции против гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленника.

Под санкции Минфина США попали 109 депутатов Госдумы, 169 членов Радфеда и другие члены правительства России, среди которых глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Ограничения также были введены против первого заместителя главы ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой и вице-премьер-министр России Александра Новака.

Кроме того, OFAC опубликовало новые указания, предупреждающие о повышенном риске санкций, с которыми столкнутся международные актеры за пределами России за оказание политической или экономической поддержки России в результате ее незаконных попыток изменить статус территории Украины.

Как отметили в Белом доме санкции вводятся в ответ на объявленную Россию аннексию четырех областей Украины. Ранее на этой неделе Вашингто заявил, что США никогда не признают результаты "фиктивного референдума", который РФ провела для аннексии, и продолжат оказывать Украине военную и гуманитарную поддержку.