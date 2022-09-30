Россия аннексировала 4 области Украины: реакция мировых лидеров

Все страны Европейского Союза единогласно осуждают аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Страны блока никогда не признаю это незаконное "присоединение" территории, говорится в совместном заявлении стран-членов ЕС.

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"Эти решения недействительны и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации однозначно отвергнуть эту незаконную аннексию", — говорится в заявлении.

ЕС в очередной раз подчеркнул свою непоколебимую поддержку Украине. В блоке отметили, что ядерные угрозы со стороны Москвы, мобилизация и попытки России выдать украинские территории за свои не повлияют на решимость европейских стран.

"Мы будем усиливать наши ограничительные меры по противоправным действиям России. Они усилят давление на Россию, чтобы она прекратила ее агрессивную войну. Мы повторяем, что Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине сколь угодно", - подчеркнули страны блока.

Кроме того, ряд лидеров высказались по этому поводу персонально. Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что незаконная аннексия украинских областей ничего не изменит – они остаются украинскими. "Все территории, незаконно оккупированные Россией, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", - подчеркнула она.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб также заявила, что Бельгия никогда не признает аннексию.

"Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье и Крым - это Украина. Аннексия этих территорий незаконна по международному праву. Мы никогда не признаем ее", - написала Лябиб в Twitter.

Кроме того, по информации CNBC, США собираются объявить новые санкции против России в ответ на аннексию Украины.

Напомним, лидер Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии 4 областей Украины. Страна-агрессор заявила, что якобы "присоединяет в качестве субъекта федерации" эти четыре украинских региона.

Накануне, 29 сентября, Путин подписал указы о признании оккупированной российской армией частей Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" после проведения там псевдореферендумов.