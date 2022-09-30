Росія анексувала 4 області України: реакція світових лідерів

Всі країни Європейського Союзу одноголосно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Країни блоку ніколи не визнаю це незаконне "приєднання" території, йдеться в спільній заяві країн-членів ЄС.

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"Ці рішення є недійсними та не можуть мати жодних правових наслідків. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації однозначно відкинути цю незаконну анексію", — йдеться в заяві.

ЄС чергове підкреслив свою непохитну підтримку Україні та підкреслили, що ядерні загрози з боку Москви, мобілізація та спроби Росії видати українські території за свої не похитнуть рішучість європейських країн.Є

"Ми будемо посилювати наші обмежувальні заходи щодо протиправних дій Росії. Вони посилять тиск на Росію, щоб вона припинила її агресивну війну. Ми повторюємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні скільки завгодно", — підкреслили країни блоку.

Крім того, ряд лідерів висловилися з цього приводу персонально. Так, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незаконна анексія українських областей нічого не змінить — вони залишаються українськими. "Усі території, які незаконно окупувала росія, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави", - підкреслила.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб також заявила, що Бельгія ніколи не визнає анексію.

"Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим — це Україна. Анексія цих територій незаконна за міжнародним правом. Ми ніколи не визнаємо її", - написала Лябіб в Twitter.

Крім того, інформацією CNBC, США збираються оголосити нові санкції проти Росії у відповідь на анексію України.

Нагадаємо, лідер Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію 4-х областей України. Країна-агресор заявила, що нібито "приєднує як суб'єкт федерації" ці чотири українських регіони.

Напередодні, 29 вересня, Путін підписав укази про визнання окупованої російською армією частин Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" після проведення там псевдореферендумів.